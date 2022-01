Overlegen sejr: Her er årets Side 9

Spændingen er udløst, og årets Side 9-vinder er kåret.

Med en stor overvægt af stemmerne i afstemningen blandt de fem finalister løb 31-årige Danika Maia fra København i år med titlen og den medfølgende præmie på 10.000 kroner.

Da Ekstra Bladet møder hende og hendes hund, Nadja, i hendes lejlighed på Østerbro for at overrække hende både nyhed og præmie, er hun da også ganske godt tilfreds med resultatet.

- Jeg er virkelig glad og lidt overrasket. Jeg er jo lidt ældre end mange af de andre, som har været med, så jeg synes, det er virkelig sejt, at jeg stadig kan det over 30, siger Danika Maia og tilføjer:

- Det er så flot, at så mange har stemt på mig. Det er en dejlig, dejlig overraskelse.

Se årets Side 9-model i stort galleri og læs mere om hende her.

Danika Maia har heldigvis allerede en plan med pengepræmien. Foto: Jonas Olufson

Pengepræmien kan da også hurtigt få ben at gå på, understreger hun med et grin.

- Jeg ved, at jeg er en ægte voksen nu, for jeg vil bruge pengene til renovering af min lejlighed. Lige nu har jeg to værelser, som jeg gerne vil have slået sammen til ét rum, og så drømmer jeg om nye fliser på badeværelset og en opfriskning derude.

Det er kunst

31-årige Danika Maia, der har rødder i Californien, men har boet i Danmark i flere år, er ikke bare Side 9-model. Hun har også gjort karriere på OnlyFans og som stripper i hjemlandet.

Alligevel har Side 9 en særlig betydning for hende.

- At være Side 9-model for mig er at lave erotisk kunst. Jeg synes, alt jeg laver er kunst. Jeg er ikke mindre model eller skuespiller end andre, bare fordi jeg gør det på den måde. Det er virkelig fedt, at vi har Side 9, og det har eksisteret i så mange år, siger hun.

Sådan så det ud, da chefredaktør Henrik Qvortrup overraskede årets Side 9-model, Danika Maia. Foto: Jonas Olufson

Og den nye udvikling på Side 9, hvor det fra efteråret 2021 ikke længere kun er kvinder, der kan optræde, hilser hun velkommen.

- Det er virkelig fedt. Jeg sætter stor pris på at være inklusiv i alt, hvad jeg laver, og jeg synes kun, det er godt at have flere typer, køn og aldersgrupper med på Side 9, siger Danika Maia.

Sølv- og bronzepladsen

Nummer to i konkurrencen får en check på 5000 kroner, og den hæder tilfalder Lindsay (36) fra Fredericia, mens nummer tre i konkurrencen kan sætte 2500 kroner ind på kontoen. Det blev 23-årige Matilde fra Aars.