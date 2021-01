Overlevede 100 minutter i vaskemaskine

En ilder, der bliver holdt som kæledyr i Colton i England, overlevede mirakuløst hele 100 minutter i en vaskemaskine.

Kæledyret med navnet Bandit havde lagt sig ind i en vaskemaskine, men den blev desværre ikke opdaget, før maskinen blev sat i gang.

Dyrlægerne gav efterfølgende kun Bandit en procents chance for at overleve. Den lille 2-årige ilder kunne næsten ikke trække vejret efter den voldsomme vasketur, fordi begge dens lunger var kollapset. Og den var forslået over hele kroppen.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Yourkshire Evening Post.

Dyreklinikken Vets4Pets har også lagt et opslag ud på Facebook, hvor de med en 'føler sig stolt-smiley' skriver: 'Se hvem der er kommet i BBC.'

Dyrlægen David Massey fortæller, at Bandit var i en en meget kritisk tilstand, da han blev bragt ind til dyrelægeklinikken.

- Vores team måtte arbejde hurtigt for at redde Bandits liv. Og det var helt fantastisk, at Bandit kunne tage nogle små forsigtige skridt fire timer efter, at han var blevet bragt ind hos os, fortæller David Massey og tilføjer:

- På det tidspunkt blev vi sikre på, at han ville overleve. Det var mirakuløst.

Her ses en vild ilder i fri natur. Foto: Achim Prill.

Ejeren af kæledyret Bandit, Jackie Redfern, fortæller, at familien også har Bandits bror som kæledyr.

'Bandits bror Mikey har været helt stille i to dage. Men så snart som Bandit kom tilbage, begyndte Mikey straks at live op og virkede konstant, som om han ville tage sig af sin bror Bandit. Mikey var hele tiden ved Bandits side, forklarer Jackie Redfern.

Ilderen er i øvrigt en del af mår-familien. Det er et lille rovdyr, der er totalt fredet i Danmark.