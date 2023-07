'Patter ved kassen': Nu reagerer de

Chefen for McDonald's i Storbritannien har oprettet en efterforsknings-enhed efter en chokerende BBC-dokumentar har påvist, at flere medarbejdere er blevet kvalt, mobbet og presset til sex.

'Enheden vil føre tilsyn med alle sager og har beføjelse til at henvise de mest alvorlige sager til et tredjeparts juridisk team bemandet af specialiserede efterforskere', udtaler Alistair Macrow i en pressemeddelelse fra burger-giganten.

Macrow benytter sig også af muligheden for endnu engang at undskylde.

'Jeg vil gerne gentage min uforbeholdne undskyldning til og empati med alle dem, der på nogen måde er berørte, og jeg vil gerne rose dem for den tapperhed de viser, ved at stå frem, udtaler han i meddelelsen, hvor han også kalder beskyldningerne for 'personligt og professionelt chokerende'.

'Patter ved kassen'

BBC-dokumentaren, som blev offentliggjort tirsdag, viser blandt andet, at piger helt ned til 17 år er blevet befamlet og chikaneret rutinemæssigt.

Der berettes eksempelvis om en leder, der angiveligt kvalte en 17-årig pige og sende hende seksuelt eksplicitte billeder, og et udbrud af sexsygommen gonoré på en filial i Nordirland, hvor seksuelle forhold mellem ansatte var almindelige.

Flere kvindelige ansatte fortæller, at lederne pressede dem til at bære for stramme uniformer, mens en medarbejder fortæller, at mandlige kollegaer blev omtalt som 'frisk kød'.

Der skulle også arbejdes med ordsproget 'Patter ved kassen'. Med det menes, at attraktive kvinder skal stå i kassen, mens de resterende arbejder i køkkenet.

Samlet er der 31 medarbejdere med anklager om seksuelle overgreb, 78 anklager om seksuel chikane, 18 påstande om racisme og seks om homofobi.

