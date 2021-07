Pfizer-vaccine kan påvirke brysterne

Lige nu spredes der rygter om, at Pfizer-vaccinen er skyld i brystforstørrelse, og der kan være noget om snakken

Rygtet om, at et stik med Pfizer-vaccinen giver større bryster, har spredt sig på det sociale medie TikTok.

Nu bekræfter flere læger over for det norske medie NRK, at der er noget om snakken.

Dog skal du ikke ud og købe nye bikinier til sommerens brug, da der kun er tale om en såkaldt 'Askepot-effekt'. Brystforstørrelsen er kun kortvarig, og efter et par uger vil dine bryster være tilbage til deres normale størrelse.

Steiner Madsen, der er medicinsk direktør hos Norges lægemiddelstyrelse, fortæller til NRK, at der godt kan være tilfælde, hvor brystet synes større.

- Hvad der kan være forklaringen er, at når man er vaccineret, vil måske ti procent få hævede lymfeknuder i armhulen. Det kan skubbe brysterne lidt fremad, og du kan få en fornemmelse af, at de er blevet større.

Influencer fik større bryster

Rygtet spredte sig hurtigt, da en 17-årig norsk influencer skrev på TikTok, at hun kunne måle, at brysterne var blevet større.

- Jeg gik en hel bryststørrelse op, fortæller kvinden ved navn Emma til NRK.

Hun er ikke alene om observationen. Flere amerikanske unge TikTok-brugere har også kommenteret, at deres bryster har vokset sig større, efter de er blevet vaccineret.

Vent med mammografi

De hævede lymfeknuder kan tvinge brysterne fremad og få dem til at syne større, men altså kun et par uger, mens kirtlerne er hævede.

Norges lægemiddelstyrrelse understreger også, at det er en dårlig idé at få foretaget en mammografi i en måned til halvanden efter vaccinationen, da omkring hver tiende vil opleve hævede lympeknuder og dermed kan få et forkert svar.

Tidligere har Pfizer hørt om tilfælde, hvor vaccinen har påvirket menstruationen hos kvinder. Det er dog endnu ikke konkluderet, at vaccinen er årsagen.