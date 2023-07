Pokémon, pik og patter

Selvom Nintendo har eksisteret siden 1889, så lader det til, at det her i 2023 er kommet bag på dem, hvordan internettet fungerer.

Spilgiganten har nemlig netop lanceret et officielt Pokémon-forum, hvor fans kan diskutere de mere end 1000 forskellige lommemonstre.

Men der gik ikke længe, fra foraet var i luften, til de første seksuelt ladede debattråde begyndte at pible frem.

'Jeg er usigeligt tiltrukket af Gardevoir (pokémon, red.)'.

'Hvilken pokémon er lækrest?'.

'Hvilken pokémon ville du give et blowjob?'.

'Hvilken poképige tror I har de bedste prutter?'.

'Hvilken pige ville I udsætte for kilde-tortur?'.

Sådan lyder bare et udsnit af de mange debatter, der blev forsøgt startet i løbet af det første døgn.

Pokémon-træneren Diantha og hendes pokémon Gardevoir, som altså er genstand for flere spilleres tiltrækning. Foto: DeNA/Nintendo

Lukkede forum

Og onsdag tog Nintendo så konsekvensen og lukkede deres forum for at få ryddet ud i de mange slibrige debattråde, der brød med debatreglerne.

Af Nintendos regler for deres Pokémon-forum fremgår det nemlig, at man skal 'bidrage til fællesskabet på en positiv måde, der er både inkluderende, sjovt og et sikkert rum'.

Man må heller ikke benytte sig af 'grimt sprog', skriver de.

'Pokémon er for alle! Vi vil sikre, at alle føler sig velkomne, og det betyder, at indholdet skal være stuerent, inkluderende og for alle aldre'.

Nintendo har nu genåbnet deres forum, og det er heller ikke lige til at finde de frække debatter længere.

Selvom Nintendo er plaget af frække debattråde i deres Pokémon-forum, så kan de glæde sig over, at de tjener styrtende med penge på blandt andet deres Super Mario-film. Foto: Illumination/Universal Pictures/Nintendo

Spinder guld

Der er da heller ikke grund til at rynke brynene alt for meget på hovedkontoret i Kyoto i Japan, hvor giganten holder til.

Siden foråret har de nydt stor succes med deres animationsfilmhit 'Super Mario Bros. Filmen', der på kort tid har indtjent 1,35 milliarder dollars, hvilket svarer til ni millarder kroner.

Det gør den til den tredjemest indtjenende animationsfilm nogensinde kun overgået af 'Frozen II' og 'Løvernes Konge'-remaket fra 2019.

Ydermere har Nintendo med stor succes udgivet deres hypede spil 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', der solgte ti millioner eksemplarer i løbet af de første tre dage efter udgivelsen i maj, hvilket gjorde spillet til det hurtigst sælgende Nintendo-spil til dato.