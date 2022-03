Politiet advarer: Sådan svindler de dig

Hvis en af dine venner pludselig beder om dit telefonnummer på Facebooks chatfunktion 'Messenger', skal du måske lige tænke dig om en ekstra gang.

På Facebook skriver Østjyllands Politi nemlig, at det kan være svindlere, der prøver at få dig til at udlevere personlige oplysninger i form af Nem-id.

Politiet skriver, at svindlerne tilegner sig adgang til eksisterende Facebook-konti og derigennem tager kontakt til venner over Messenger.

Her prøver de at overbevise vedkommende om, at de har vundet en konkurrence, og at Nem-id-oplysningerne skal bruges til at udbetale gevinsten.

Politiet kommer i forlængelse af advarslen med tre gode råd, som indebærer aldrig at udlevere sit Nem-id til andre og at være kritisk, hvis nogen fortæller, at man har vundet en konkurrence, man ikke har deltaget i.

Til sidst opfordrer de til, at man kontakter sin ven ad andre kanaler end Facebook, hvis man er i tvivl, om vedkommende er blevet hacket.