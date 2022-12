Populær app indfører bolleknap

Nu bliver det nemmere at være klar i spyttet, hvis du er på Tinder for at finde et knald

Appen Grindr, der er målrettet mænd, der nyder sex med andre mænd, har altid handlet om én ting: Sex.

Men det har været sværere for dating-appen Tinder at tilpasse sig til de af deres brugere, som ikke nødvendigvis vil på kaffedate men hellere gå direkte til makronerne.

Det bliver der imidlertid blevet lavet om på nu med en ny funktion kaldet 'relationship goals', som oversat til dansk dækker over, hvilke mål man har for sin Tinder-relation.

Snart kan appens mange brugere med et tryk på en knap signalere, hvorfor de er at finde på det digitale kødmarked.

Og der er forskellige knapper, man kan trykke på i jagten på kød eller kærlighed:

Et langvarigt forhold.

Et langvarigt forhold med mulighed for noget kortvarigt.

Et kortvarigt forhold med mulighed for noget langsigtet.

Kortsigtet sjov og ballade

Nye venner.

Skulle man ikke have lyst til at udtrykke sin skjulte agenda med at være til stede på appen, kan man også vælge den sidste mulighed, hvor man tilkendegiver, at man ikke ved, hvad man vil.

Kyle Miller, der er vicepræsident for kerneprodukter hos Tinder, siger i en pressemeddelelse, at funktionen bliver indført for at hjælpe brugerne til at udtrykke deres behov.

'Denne funktion er udviklet som et svar på et skifte, vi har set blandt vores medlemmer. Unge singler, der udgør størstedelen af ​​Tinder, bliver i stigende grad mere bevidste om, hvem de bruger deres tid med. Faktisk sagde 72 procent af Tinders medlemmer, at de leder efter nogen, der ved, hvad de vil have'.

For nu er funktionen kun tilgængelig for amerikanske brugere, men fra den 5. januar ruller tinder funktionen ud til alle deres brugere.

