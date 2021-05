Populær attraktion spærret af i Aarhus

Billeder, som TV 2 ØSTJYLLAND har fået, viser, at der er kommet revner i den gennemsigtige glasbro, der er en del af Salling Rooftop i centrum af Aarhus.

Glasbroen er blevet afspærret på grund af revnen. Det bekræfter Salling overfor TV 2 ØSTJYLLAND.

Glasbroen er berømt for sin vilde udsigt over Aarhus og for, at besøgende kan kigge direkte gennem glasgulvet i spidsen af broen og ned på gågaden 27 meter længere nede.

Her kan afspærringen på broen ses på afstand. Foto: Privatfoto/

Gæst opdagede revnen

Salling Rooftop er et restaurant- og caféområde på toppen af stormagasinet.

- Der er simplethen kommet en revne i det øverste lag glas. Glasset er otte centimeter tykt og består af flere lag. Og det er i det øverste lag glas, at revnen er opstået, siger stormagasinchef, Anja Kibsgaard til TV 2 ØSTJYLLAND.

Hun fortæller videre, at revnen blev opdaget tirsdag af nogle gæster, der var på vej ud på glasbroen.

- Vi afspærrede selvfølgelig broen med det samme, siger Anja Kibsgaard.

Hun forsikrer, at håndværkere samt leverandøren har besigtiget skaden, og meldingen er, at der ikke er fare for, at glasgulvet kan falde ned.

Stormagasinchefen kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår skaden vil være udbedret.

I august 2020 meddelte Salling, at mere end tre millioner gæster havde besøgt Salling Rooftop siden åbningen tre år tidligere.