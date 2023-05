Populær chokoladebar med stor ændring

Går du ind i en af de populære Tesco-supermarkeder i England eller Irland og får lyst til lidt chokolade, så vil det i den kommende tid føles anderledes at købe en Mars-bar.

Det skriver Sky News.

Nu skal Mars nemlig have en mere miljøvenlig papirindpakning på forsøgsplan i de på de kanter allestedsnærværende butikker.

Pilotprojektet er en del af en strategi fra Mars om at tilpasse sig en mere bæredygtig fremtid.

Ekstra Bladet har i den forbindelse kontaktet Mars Danmark for at høre, om man har lignende planer herhjemme.

Herfra er meldingen dog, at vi må vente lidt endnu, men 'at man tripper':

- Det kommer desværre ikke til Danmark endnu, for det er den fabrik, der leverer Mars-barer til England og Irland, som kører et pilotforsøg, siger Katrine Grytter, som er Corporate Affairs Director for Mars i Nordeuropa inkl. Irland.

Således ser Mars-barerne i papirindpakning ud i Tesco-butikkerne i England, efter at man kører et pilotprojekt. Danskerne må dog vente lidt. Pr Foto

SÅ fedt i Australien

Hun fortsætter:

- Vi har næsten lige lanceret den i Australien i papirindpakning, og det er gået supergodt. Først kørte vi det som pilotprojekt, og så rullede vi det siden fuldt ud. Det er SÅ fedt, det der er sket i Australien. Så vi sidder bare og tripper.

- Nu udvider vi til England og prøver det af som en del af vores packaging-strategi. Den Mars-chokolade, man køber herhjemme, kommer fra fabrikker i Europa og ikke fra den engelske fabrik, hvor de har nogle moderne og gode faciliteter til det. Derfor kan vi ikke tilbyde danskerne det endnu. Vi håber, at testen i England går godt, men vi ved ikke, hvornår det kommer til Danmark, siger direktøren.

Ekstra strenge regler

Hun fortæller, at der i forbindelse med chokoladebarer, hvor der oftest kun er ét lag plastik/papir omkring produktet, er ekstra strenge fødevareregler.

Derudover er pilotprojekterne ret omfangsrige:

- Det er alt lige fra at se, hvordan produktionen er, hvordan går det under transport, hvordan fungerer det på hylderne osv. Vi måler hele rejsen. Så tager vi de erfaringer med videre. Vi har nogle høje mål om at reducere vores plastikbrug med 25 procent og at alt skal være 'recycable, reusable og komposterbart', lyder det.