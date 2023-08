Porno-gigant skifter navn efter skandaler

Pornhub, RedTube, YouPorn og Brazzers.

Disse pornosider og flere til er ejet af virksomheden MindGeek, der gentagne gang er endt i lidt af et stormvejr.

Derfor har ejerne af MindGeek, der opkøbte foretagendet i marts 2022, nu ændret porno-gigantens navn til 'Aylo'.

Det skriver de i en pressemeddelelse ifølge The Verge.

'Beslutningen om at rebrande virksomheden til 'Aylo' sker, fordi der er et behov for en frisk start og en fornyet forpligtelse til innovation, diversitet, tillid, sikkerhed og inklusion inden for voksenindhold,' lyder det.

Skandaler på skandaler

Selv om MindGeek bliver fjernet fra alt, vil det nok blive svært at glemme de skandaler, som firmaet har stået over for i tidens løb.

For et par år tilbage kom det blandt andet frem, at der var videoer af børn, der blev seksuelt misbrugt, på deres pornosider.

Det medførte blandt andet, at Visa og Mastercard stoppede med at tilbyde deres betalingsservice på Pornhub i 2020, fordi der var 'ulovligt indhold' på siden.

Det nye navn må siges at lægge op til en frisk start, for 'Aylo' betyder nemlig ikke noget. Ordet findes ikke i ordbogen.