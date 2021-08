Powerball-jackpot: Heldig australier vinder 373 millioner kroner

80.000.000 australske dollars eller godt 373.000.000 danske kroner lød jackpotten på i Australiens udgave af Lotto. Én person var så heldig at ramme alle otte tal på sin kupon, og det giver personen en pengepræmie, der kommer til at ændre vedkommendes liv, skriver det australske nyhedsmedie news.com.au.

Det er blevet udregnet, at cirka hver fjerde australier købte en kupon i jagten på den store pengepræmie.

Umulige odds

Man skal være optimistisk anlagt, hvis man forventer at vinde jackpotten. Ifølge senior lektor i matematiske og fysiske studier på University of Technology Sydney, Dr. Stephen Woodcock, er chancen for at vinde jackpotten en ud af 134.000.000. Han tilføjer dertil, at chancen er større for at udpege to tilfældige australiere, der er blevet bidt af en slange inden for det seneste år.

Torsdagens vinder kan udover at prale med den store pengepræmie, også se sig selv stryge op som delt nummer to over største Powerball jackpots vundet af en enkelt person.

Førstepladsen indtages i øjeblikket af en kvinde fra Sydney, der i 2019 vandt 107.000.000 australske dollars, svarende til lige knap 500.000.000 danske kroner.