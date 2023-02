OPSKRIFT: Casper Sobczyks bolognese er vildt let at lave, tager ingen tid og smager af Italien. Lad os komme i gang!

En bolognese behøver ikke simre i flere timer for at at ramme plet.

Det er Casper Sobczyks helt egen mundvandsfremkaldende udgave et sekstjernet eksempel på.

- Den her bolognese kan det hele. Den er god til børnene, den er god til de voksne, den har masser af umami, og er rig på smag.

- Det tager et kvarter, hvis du er hurtig til at hakke og har skruet nok op for panden.