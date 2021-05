Livsstil ... 24. maj. 2021 kl. 13:09

Privatdetektiv: Ja, vi bruger stadig forklædninger

- Det foregår fuldstændig som på film og tv. Den eneste lille forskel er, at det er uden biljagter, slagsmål og skyderier, lyder det med et glimt i øjet fra et af landets store privatdetektivbureauer