Raser over influencer: Poserer foran fars kiste

Jayne Rivera er kommet i et voldsomt stormvejr efter at have taget billeder med sin afdøde far

En bizar historie fra Florida har set dagens lys. Og det har betydet, at en amerikansk influencer er kommet på hel tynd is.

Influenceren Jayne Rivera har nemlig taget billeder til sin Instagram med sin afdøde far i baggrunden.

Opslaget har vakt stor røre på de sociale medier, og Jayne Rivera er mildest talt blevet slagtet for at have brugt billederne på sin Instagram, fordi flere finder det upassende at posere foran en kiste ved en begravelse.

Nedsablet på Twitter

Specielt på Twitter har folk haft gang i tasterne, og flere kalder det usmageligt samt gør grin med Jayne Riveras opslag.

Forsvarer sig selv

Til NBC News fortæller Rivera, at alle har forskellige måder at sige farvel til deres elskede på.

- Nogle mennesker siger farvel til deres elskede på traditionelle måder, imens andre gør det utraditionelle måder, der oftest bliver set som et taboo, forklarer Rivera.

Ifølge den unge kvinde ville hendes far heller ikke have haft noget imod, at hun poserede foran kisten.

Hun fortalte desuden, at Instagram har lukket hendes profil uden at give en årsag. Hun mener selv, at hun overholder Instagrams reglement og har derfor indsendt en klage.

Stadig aktiv

Jayne Riveras 'TikTok'-profil, hvor hun i skrivende stund har over 300.000 følgere, er stadig aktiv. Rivera møder dog også stor kritik på video-appen, hvor kommentarsporene under hendes videoer er fyldt med hadefulde og sarkastiske beskeder omkring hendes Instagram-oplsag.

Jayne Rivera laver i øvrigt oftest videoer, hvor hun danser med knap så meget tøj på.