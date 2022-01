Raser over mobil-reklame: 'Usmagelig og stødende'

Flere Facebook-brugere er harme over CBB's nye reklame, men direktør for CBB forsikrer om, at ingen bamser er kommet til skade under optagelserne

Mobilselskabet CBB har lavet en reklame, der har vækket vrede blandt befolkningen.

I reklamen ser man en plysset maskot, der bliver skåret halvt over af en rundsav for at symbolisere, at selskabet halverer deres priser.

Men på mobilselskabets Facebook-side har flere brugere altså udtrykt deres utilfredshed med gimmicken.

'Fjern venligst jeres tv-reklame om rundsaven. Den passer overhovedet ikke til et telefonselskab, og der er også børn, som ser tv. De skal ikke udsættes for vold. Reklamen er usmagelig og stødende.', lyder fra en forarget Facebook-bruger.

'Jeg har lige set jeres reklame, hvor en af jeres maskotter skubber en anden på en rundsav. Hvad sker der for jeres marketingafdeling?! Hvad er det i reklamerer for? Føj!!!', skriver en anden, mens en tredje mener, at CBB har lidt at tænke over:

'Virkelig dårlig reklame for halvering af priserne, tænk lidt over, hvem der ser på de små 'bamser''.

I en mail til Ekstra Bladet skriver direktøren for CBB, Nikolaj Boserup, at de er kede af, at nogle har fundet reklamen stødende, men at de samtidig kan forsikre om, at ingen kom til skade under optagelserne.

'Curlingforældre'

Reklamen har dog også modtaget nogle positive tilbage meldinger.

Som modsvar til de vrede kommentarer sender en bruger en stikpille til 'curlingforældrene' på Facebook-siden.

'Hej CBB Mobil. Jeg vil bare sige, at jeg er super underholdt af jeres nye reklame mth. halverede priser. Super sjov og symbolikken er meget fangende! Kæmpe cadeau til marketingafdelingen for denne fantastiske reklame. Ikke tag jer af de små curlingforældre, som ikke har andet at bruge sin tid på end at brokke sig. Keep up the good work!'

Se den omdiskuterede reklame her: