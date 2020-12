Region i honninghjerte-brøler: 'Skam jer!'

Regionsdirektør Svend Særkjær kan godt forstå, at de ansatte har behov for at markere det pres, de er under.

'Vores medarbejdere har knoklet siden foråret og kommer desværre også til det hen over jul og nytår. Vi ved, at de er pressede og har behov for at markere, at en kampagne ikke er nok', siger han til Ekstra Bladet.

- Hvorfor ikke give medarbejderne en bonus, sådan som man i Region Syddanmark er blevet enige med Dansk Sygeplejeråd om at gøre?

'Kampagnen er ikke en økonomisk erstatning for det ekstraarbejde, der bliver udført. Den er kun tænkt som en stor tak for deres ekstraordinære indsats. Lige nu er vi i gang med at forhandle både en beredskabsaftale på plads, og hvordan vi skal erstatte frivilligt ekstraarbejde', siger Svend Særkjær.

Han oplyser, at beslutningen om at gennemføre kampagnen er truffet af regionens koncerndirektion, og at regionens forretningsudvalg også har fået den forelagt.

'Målet med kampagnen er at sige tak til en gruppe medarbejdere, der har gjort en ekstraordinær indsats i snart et år. Deres arbejde har i høj grad bidraget til, at vi er ét af de lande i verden, der har klaret coronapandemien uden alt for store menneskelige tab', siger han.