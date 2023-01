Rekordstor omsætning og gigantisk overskud i Normal

Dagligvarebutikken Normal har netop offentliggjort regnskabet for 2021-22, og det viser et rekordstort overskud og en kæmpe fremgang i omsætningen

Der er gode penge i dagligvarer.

Det beviser Normal, som endnu en gang kan fremvise en rekordstor omsætning i deres netop offentliggjorte regnskab.

Her lyder omsætningen nemlig på hele 4,4 milliarder, hvilket giver et overskud for året på 463 millioner kroner. Samtidig bliver egenkapitalen polstret, så den ved regnskabsårets udgang lød på rundt regnet en milliard kroner.

Det gode regnskab har da også givet plads til udbetalingen af et udbytte på 52,6 millioner kroner til ejerkredsen, som består af en række kendte personer.

Hovedparten af selskabet er i dag ejet af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, som ejer 71 procent af selskabet. Resten af ejerskabet er fordelt blandt en række andre personer.

Det gælder blandt andre medstifteren af Normal i sin tid, Torben Mouritsen, og den tidligere 'Løvens Hule'-investor Jan Lehrmann, som hver ejer mellem fem og 9,99 procent af selskabet. Derudover ejer erhvervsmanden Bo Evald Kristensen mellem 10 og 14,99 procent af selskabet.

De ejer alle deres andel gennem selskabet med det knap så mundrette navn Aktieselskabet af 1.12.2016.

Normal har løbende udvidet deres horisont, så de nu er til stede i flere lande rundt omkring i Europa, heriblandt Frankrig, Norge, Sverige, Finland og Holland.

Årets store omsætning er da også skabt i en god kombination af danske og udenlandske forretninger. Omsætningen i selskabets danske forretninger lød på knap 1,9 milliarder, mens de resterende 2,5 milliarder stammer fra andre lande.