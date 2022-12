Revses for opsigtsvækkende holding: 'Tillad fyrværkeri året rundt'

Et af tidens mest sprængfarlige emner er fyrværkeri og reglerne for, hvornår man må affyre det. Men mens over halvdelen af danskerne ved lov vil begrænse det til blot nytårsaften, går politiker Rasmus Jarlov i den stik modsatte grøft. Det har fået mange op i det røde felt

'Fyrværkeri burde være tilladt året rundt. Man skal rydde op efter sig, tage hensyn til brandfare og overholde generelle bestemmelser om, hvor meget og hvornår man må larme. Derudover skal folk blande sig uden om andre menneskers morskab.'

Sådan skriver politiker og eksminister Rasmus Jarlov (K) på Twitter til sine 32.400 følgere i et opslag, der p.t. har 120.000 visninger.

Idiot-titel

Holdningen har fået en lang række af hans følgere helt op i det røde felt, for Jarlov stikker åbenlyst sin hånd ind i et hvepsebo, idet et af tidens hotteste emner netop er begrebet fyrværkeri og hvornår - eller OM - det bør affyres.

'Som ejer af to hunde må jeg tildele dig dagens idiot-titel,' skriver en følger til Jarlovs tweet.

'Hvis du ikke kan finde ud af at opdrage dine hunde, burde du ikke have dem,' replicerer Jarlov derpå hånligt - en fremgangsmåde, han følger i langt størstedelen af sine svar til de rasende medborgere, som er dybt uenige i hans holdning.

'Sagt som en iskold robot uden forståelse for kæledyr, ptsd-ramte veteraner og ældre mennesker med en høj lydoverfølsomhed, når det kommer til brag. Du gør oprigtigt dig selv til grin her med din mangel på respekt, accept og forståelse for andre typer end dig selv,' skriver en anden.

'Jeg bliver stadig mere forundret over, hvem der dog stemmer på dig. Dine svar i denne tråd er da både uempatiske og i øvrigt helt væk fra vinduet,' bedyrer en tredje.

En fjerde skriver: 'Rasmus, du må lige læse det tweet igen. Du rammer virkelig helt forbi! Ældre mennesker, der ikke kan lide det, børn der bliver bange, soldater der lider, kæledyr osv. Det kan umuligt være jeres holdning?'

Læs hele tråden med de mange sure kommentarer - og Rasmus Jarlovs forsvar og bitre stikpiller - her.

Rasmus Jarlov har ikke besvaret Ekstra Bladets opkald eller sms vedrørende en uddybende kommentar.

Mentalt syge dyr

Mens det i mange byer allerede nu buldrer og brager med jævne mellemrum - og har gjort det noget tid - har mange hundeelskere offentligt været på barrikaderne. F.eks. Pia Kjærsgaard (DF):

- Det går voldsomt ud over dyrene. Både vores kæledyr og dem ude i naturen. Der er simpelthen så mange dyr, der er plaget af det, selv 14 dage efter. De bliver mentalt syge og vil måske slet ikke med ud at gå tur. Og vi må også huske veteranerne, der kan være meget plaget af fyrværkeriet, udtaler hun til TV 2.

Som reglerne er i dag, må man affyre fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar. Alligevel mener flere end halvdelen af danskerne, at reglerne bør strammes yderligere, og at det ikke burde være lovligt at affyre fyrværkeri andre dage end nytårsaften.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige, skrev Ritzau for nylig.