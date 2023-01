Rørende gestus: TikTok-profil indsamler formue til 82-årig

Den hårdtarbejdende marineveteran Butch Marion er 82 år, men har ikke haft råd til at lade sig pensionere, fordi han bl.a. skal betale for dyr medicin hver måned.

Dag efter dag gik amerikaneren derfor på arbejde og sled og slæbte 40 timer ugentligt i den amerikanske kæde Walmart, der er en slags pendant til Bilka herhjemme.

Men nu behøver aldrende og nedslidte Butch ikke at arbejde længere.

TikTok-profilen bug_boys, som Maryland-baserede Rory McCarthy står bag, og som har 276.700 følgere samt 5,6 mio. likes, kom nemlig tilfældigvis forbi før jul for at købe batterier.

Her stødte han på Butch ved kassen og fik straks medlidenhed med manden, der for længst burde være på pension og nyde sit otium.

Onde tunger vil mene, at McCarthy måske også øjnede lidt ekstra omtale til sin i forvejen populære profil, men i hvert fald oprettede han en GoFundMe-indsamling i håb om, at folk ville bidrage til, at Butch Marion kunne få råd til at gå på pension.

Det skriver Unilad.

Se Butch og velgøreren Rory sammen og hver for sig i opslagene herunder. Artiklen fortsætter derefter ...

Stiger og stiger

Indsamlingen fik straks vind i sejlene, fordi Bug_boys delte op til flere opslag på TikTok med gamle Butch.

På kort tid er der således nu indsamlet en formue på mere end 123.000 dollars, hvilket svarer til over 861.000 kroner - og beløbet bliver ved med at stige.

- Jeg ville hjælpe denne veteran, så han kunne tilbringe resten af sit liv med at rejse, se sine børn i Florida og gøre de ting, han vil elske at gøre, men ikke har råd til af økonomiske grunde. Hver en øre går til Butch, udtaler Rory McCarthy, der selv er oppe i årene og en atypisk influencer, men ikke desto mindre en mand med hjertet på rette sted.

- Det er bare uvirkeligt. Jeg føler mig som en ny mand. Som en fugl, der er ude af buret, udtaler Butch til tv-kanalen Fox5.

Han havde sidste arbejdsdag 4. januar og nu er pensionist.