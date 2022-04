Russisk brøler: Lukker alt efter shitstorm

Kosmetikmærket L'Occitane fra Frankrig lukker nu deres butikker i Rusland, efter de har fået massiv kritik for at holde dem åbne

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Først meldte det franske kosmetik-mærke L'Occitane ud, at de ville fortsætte med at sælge på det russiske marked og dermed holde deres butikker åbne trods krigen i Ukraine.

Men nu har piben fået en anden lyd.

Beslutningen mødte massiv kritik i medierne og på sociale medier, og kæden har nu valgt at lukke alle forretninger i Rusland - blot få dage efter den oprindelige udmelding.

Det skriver BBC.

I sidste uge kunne selvsamme medie ellers berette, at kæden havde 'diskuteret længe', hvorvidt de skulle holde forretningerne i Rusland åbne, og at de var nået frem til, at risikoen for russisk 'hævn' mod medarbejderne var for stor.

'På dette tidspunkt kan vi ikke garantere, at vores 700 medarbejdere i Rusland ikke vil blive mødt af hævn, hvis vi indstiller vores forretning i landet', lød det fra en talsperson for kæden til BBC.

Kæmpe kovending

Men fredag aften udsendte de en pressemeddelelse med et noget anderledes budskab:

'På grund af den store menneskelige lidelse, som forårsages af militære aktioner i Ukraine, og for at beskytte vores medarbejdere verden over mod offentlig vrede, har vi besluttet at lukke vores butikker og online-handel i Rusland'.

Den omtalte offentlige vrede har allerede vist sig på sociale medier, hvor kæden har fået hård kritik for den oprindelige beslutning om at holde åbent. På Twitter opfordrede brugere til boykot af mærket, mens kommentarsporene på Instagram var fyldt med støtte til Ukraine.

'Ukrainere har ikke brug for jeres sæbe, vi har brug for, at I tager et standpunkt og stopper med at sælge i Rusland. De skatter, I betaler, er en direkte investering i Rusland drabelige krig', lød det blandt andet fra en bruger på platformen.

Noget tyder altså på, at L'Occitane har lyttet, siden butikkerne i Rusland nu lukkes ned.

L'Occitane har mere end 3000 butikker på verdensplan, og de havde en omsætning på mere end 11 milliarder kroner sidste år.