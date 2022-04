Russiske influencere raser: Afvist af Chanel

Ikke nok med at Chanel og andre eksklusive mærker har lukket for alt salg i Rusland. Nu afviser de også russiske købere i chanel-butikker verden over. Russiske influencere raser

Rusland er i den grad blevet den upopulære dreng i klassen, der må finde sig i at få den kolde skulder i form af sanktioner fra flere fronter som følge af krigen i Ukraine.

Nu har eksklusive modegiganter som Chanel, Louis Vuitton og Prada også valgt at vende ryggen mod landet. Ikke nok med at de har lukket ned for deres butikker i landet - de afviser også at sælge til russiske kunder i deres butikker verden over, hvilket i særdeleshed forarger russiske influencere.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC News.

Det kan måske virke absurd, at kunder bliver afvist i at handle i butikken alene på den baggrund, at man er russer. Men ifølge det eksklusive brand er tiltaget blot en del af EUs sanktioner mod Rusland og en måde at sikre, at varer heller ikke bliver importeret til landet fra rejsende.

Rystet: Russofobi er så lavt

Men for russere, der må finde sig i at blive afvist i butikker verden over, er tiltaget både voldsomt og ydmygende.

En af dem er sanger, TV-vært og influencer Anna Kalashnikova, som blev afvist i at købe en taske og øreringe i en chanel-butik i Dubai. Forklaringen lød, at brandet kun solgte deres varer til kunder, der kunne skrive under på, at de ikke skulle til i Rusland.

I et opslag på Instagram beskriver hun, at hun altid har været glad for at handle hos mærket, og at hun derfor er forarget over situationen.

Hun hævder også, at skaberen af Chanel, Coco Chanel, var elskerinde til en nazistisk officer og agent for Tyskland. Dette er dog aldrig bekræftet af troværdige kilder.

- At støtte fascisme og russofobi er så lavt, skriver hun afslutningsvist i opslaget.

Mange henvendelser fra russiske bloggere

Også den russiske model Victoria Bonya koger af raseri over Chanels behandling af russiske kunder, hvilket hun viser i en Instagramvideo, hvor hun klipper en sort chanel-taske i stykker. I videoen siger hun kortfattet:

- Hvis Chanel ikke respekterer sine kunder, hvorfor skal vi så respektere Chanel?

Anna Kalashnikova og Victoria Bonya er blot få offentlige russiske personligheder, der ifølge talsmand fra Ruslands udenrigsministerium Maria Zakharova, har rapporteret at være blevet afvist i Chanels butikker.

Sanktionerne i Rusland tager altså hårdt på russerne både inden for og uden for landets grænser. Men på nuværende tidspunkt ser det ud til, at landet kan forvente endnu flere sanktioner både fra USA og EU.