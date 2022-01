Sådan bliver boligmarkedet i 2022

Ifølge eksperter er der ved at være tale om et 'mættet' marked

'Helt vildt', 'overraskende', 'over alt forventning'.

Det er nogle af de udtryk, der er blevet taget allermest i brug for at beskrive det danske boligmarked under coronapandemien.

Hvor mange forventede, at farten ville aftage efter et brandvarmt marked sidste år, gik det noget anderledes - og boligmarkedet stortrivedes, men i de seneste måneder har det tabt fart - og det vil sandsynligvis kunne mærkes ind i det nye år.

Det skriver boligmediet Boliga.dk, der har bedt nogle af de største mæglerkæder i landet om deres bud på, hvad der sker med boligmarkedet i 2022:

- Oven på en lang periode med heftig handelsaktivitet og kraftige prisstigninger, er boligmarkedet nu på vej mod en normalisering. Der bliver ikke handlet nær så mange boliger som tidligere på året, og selvom boligpriserne stadig stiger, har de stabiliseret sig over de seneste måneder. Vi forventer, at den udvikling vil fortsætte ind i det nye år, siger Signe Poulsen, der er presse- og kommunikationsansvarlig hos Danbolig.

Samme forventning har man hos mæglerkæden Nybolig, hvor pressechef Alexander Falck Winther også vurderer, at det nye år bliver knap så hektisk:

- Vi forventer, at en vis mæthed vil sætte sit præg på boligmarkedet i 2022. Vi ser allerede nu, at salgspriserne er ved at stabilisere sig, og salgstiderne har også fået et lille nøk op, om end de fortsat er på et historisk lavt niveau. Det er helt forventeligt, nu hvor vi begynder at se, at den intense interesse fra landets boligkøbere aftager en smule, siger han til Boliga.dk.

Sommerhusene påvirkes

I 2021 faldt salgstiden på villaer og rækkehuse 15 procent i forhold til sidste år. På ejerlejligheds- og sommerhusmarkedet dykkede det med 27 og 40 procent. Det er laveste niveau i over 15 år hen over alle tre boligtyper, viser Boliga.dks tal.

Ligesom sidste år er der særligt én boligtype, der i høj grad er blevet påvirket af verdenssituationen: sommerhusmarkedet.

I år er det da også den boligtype, hvor salgspriserne er steget mest i forhold til sidste år: I 2021 har en kvadratmeter sommerhus i gennemsnit kostet boligkøberne lige over 21.000 kroner - en stigning på 15,7 procent i forhold til niveauet i 2020. Salgspriserne er derimod 'kun' steget omkring fire og ti procent for de almindelige villaer og ejerlejligheder.

- Både villaer og ejerlejligheder er kommet styrket gennem året, men vi har også alle brug for et sted at bo. Sommerhusmarkedet er langt mere lystbetonet og dermed mere følsomt, siger Henrik Hauthorn, der er kommunikationskonsulent hos Home til Boliga.dk.

- Det vil enten vise sig, at nogle familier har forkøbt sig under corona og alligevel ikke er så vilde med at være sommerhusejere, så kan markedet blive ’oversvømmet’ af sommerhuse. Eller flere kan – ikke mindst med opblussen i smitten - nå til erkendelse af, at corona nok kommer til at spille ind på vores ferieplaner i nogle år frem. Det vil sikre en fortsat stor efterspørgsel af sommerhuse, der kan få priserne til at stige, og udbuddet til at skrumpe endnu mere ind, siger Henrik Hauthorn.

I 2021 var der 22 procent færre sommerhuse til salg på det danske boligmarked end året før. Villamarkedet skrumpede næsten 14 procent ind - og udbuddet på ejerlejlighedsmarkedet faldt med omkring ni procent. Om den udvikling fortsætter er i sidste ende afhængig af én ting:

- Pandemien har gjort det svært selv for garvede økonomer helt at forudse danskernes adfærd og bevægelser på boligmarkedet, og coronavirussen vil derfor naturligvis være en joker, som kan påvirke boligmarkedet i nye retninger i 2022, siger Alexander Falck Winther fra Nybolig til Boliga.dk