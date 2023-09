Kun i Ekstra Bladet

De fleste kender ordsproget 'Det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere'. Problemet er blot, at det moderne, magelige, velnærede, velfærdsmenneske meget sjældent lader sig udsætte for oplevelser, der 'stresser' krop og sind på en positiv måde. Heldigvis er der hjælp at hente. Ekstra Bladet har afprøvet metoden, og den er enklere (og mere effektiv), end du tror .