Sådan har du aldrig handlet før

Danmarks største butikskæde, Nærkøb, åbner landets første ubemandede dagligvarebutik.

Butikken åbner til september, bliver på størrelse med en container og placeres i forbindelse med en ny Go'on-tankstation og vaskehal ved et trafikalt knudepunkt vest for Faxe.

Ifølge en pressemeddelelse vil den ubemandede butik have døgnåbent og indeholde 300-400 af de mest basale dagligvarer som mælk, pålæg, slik, is, kage, øl og vand. Butikken vil blive fyldt op dagligt af folkene bag en anden - bemandet - Nærkøb i Faxe.

For at komme ind i butikken skal du finde din mobil frem og scanne en QR-kode. Herefter scanner du selv de varer, du vil købe. Du betaler via mobilen og tjekker ud med en ny QR-kode. Butikken vil være videoovervåget, og varerne sikret mod tyveri.

Sådan kan en ubemandet Nærkøb komme til at se ud. Pr-grafik

I skrivende stund har Nærkøb ikke planlagt flere ubemandede åbninger. Men selv om direktøren ikke er meget for at få spå om fremtiden for dagligvarebranchen, så ser han fine perspektiver i konceptet.

- Politikerne har jo så meget med, at alt skal være døgnåbent, og det skal være store centre og kæmpe store butikker, og det kvæler jo de små butikker. Her er der så mulighed for at drive nogle mindre butikker uden de store etableringsomkostninger og lønudgifter, siger Nærkøb-direktør Jens Bylling til Ekstra Bladet.

Han forestiller sig også, at det nye koncept passer perfekt til sommerhusområder, campingpladser og deciderede selvbetjeningsområder , hvor man også kan afhente andre varer og pakker.

Også 7-Eleven er på vej med ubemandede kiosker på 25 kvadratmeter og med cirka 200 varenumre. Hvor og hvornår de åbner, vides endnu ikke.

Der findes 550 bemandede Nærkøb-kiosker i Danmark.

Sådan kommer 7-Elevens kommende ubemandede kiosker til at se ud. Pr-foto

Der er stor forskel på, hvordan prisen på forskellige fødevarer har udviklet sig de seneste årtier. For eksempel buldrer prisen på makrel i tomat derudaf, mens lørdagskyllingen står mere i stampe. Læs meget mere i dette nostalgiske pristjek (+)