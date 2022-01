Livsstil ... 16. jan. 2022 kl. 18:38 Gem artikel Gemt artikel

Sådan stikker du af fra det hele

Hvis du er træt af hamsterhjulet og januar-kolde Danmark og drømmer om at stikke til søs til de varme lande som Mikkel Beha, så fortvivl ej - her er inspirationen og opskriften på at komme i gang med dit eget eventyr