Saftig sommer i vente: Gigant kommer med stor nyhed

Hvis du er ledig på markedet og søger kærligheden - eller måske bare et frækt one-night stand - så kig med her.

Verdens ubestridt største dating-platform Tinder, der har over 500 mio. downloads på verdensplan, har således en række nye funktioner på vej for at kunne garantere folk over hele verden - inkl. danskerne, selvfølgelig - en sommer med held i sprøjten på kærlighedsfronten.

Det skriver mediet LADbible.

De har talt med Tinders 36-årige administrerende direktør Renate Nyborg, som er den første kvinde i direktørstolen hos Tinder nogensinde.

Hun fortæller, at der er gode ting i vente for brugerne.

Det er med tiden blevet mere moderne at udfordre de seksuelle grænser,, og til LADbible nævner Renate Nyborg da også f.eks. den relativt nye funktion Free Tonight, der giver brugerne mulighed for at søge mere umiddelbarhed.

- Den gør, hvad der står på indpakningen. Du går ind i universet, og så er der andre mennesker, du kan matche med, der gerne vil gøre noget romantisk eller seksuelt lige her og lige nu - lige som dig, siger hun.

Trods det ellers danskklingende efternavn, så er direktøren halvt norsk og halvt hollandsk. Foto: Tinder

Fed festival

En kommende ny feature er Swipe Party. En funktion, Renate Nyborg beskriver som en mulighed for at gøre Tinder sjovt for alle typer.

Ved at bruge Swipe Party kan singler således invitere deres venner til at hjælpe sig med at finde potentielle matches.

En ny funktion, der med garanti bliver et hit hos festivalfolket, der pt. har kronede dage herhjemme, er Festival Mode.

Den hjælper brugere med at oprette forbindelse, før de tager til festivaler, og dermed danner funktionen basis for nogle spændende møder og dates, mens musikken spiller.

Funktionen kan findes på Tinders nye Explore-univers, som giver folk bedre mulighed for at oprette forbindelse baseret på fælles interesser.

Med Festival Mode bliver det nemmere at hooke op før festivaler, og eventuelt mødes på en date under begivenheden. Foto: Per Lange

Spil - og scor

Den funktion, som Renate Nyborg ifølge LADbible dog ser allermest frem til, er Tinder Games.

Det er ikke noget særsyn, at man kan spille mod fremmede mennesker online, men hun ser alligevel begejstret frem til, at man nu også nemmere kan flirte med folk over en god gang gaming.

Hun kommer i LADbibles artikel i øvrigt også med en række gode råd til folk, der vil udnytte de nye funktioner til at gøre deres profil mere skarp. Her nævner hun folks biografi som et fokuspunkt:

- Vi ser generelt at folk, der har en bio, som er autentisk, møder flere mennesker. Vi ser, at en ting som at tilføje ens Spotify-konto, resulterer i nye matches, for folk leder efter andre, som har samme interesser som dem selv.

- Og så bør du inkludere dit kæledyr i din biografi. Folk, der f.eks. har et billede af deres hund med på profilbilledet, får fem procent flere match på Tinder, griner direktøren.