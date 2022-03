Salg af beskyttelsesrum boomer

Gary Lynch er CEO i en amerikansk virksomhed, som sælger beskyttelsesrum.

Han fortæller til The Guardian, at han på en normal måned ville få 100 forespørgsler på beskyttelsesrum. Den seneste måned har han fået cirka 300 forespørgsler.

Virksomheden Rising S Company laver beskyttelsesrum, som de så fragter ud til folk og begraver i deres haver.

Et af beskyttelsesrummene set indefra. Foto: Ritzau Scanpix / Joyce Marshall

'Panik-køb'

I følge Gary Lynch er forespørgslen generelt steget med 1000 % siden 2018. Han mener, at den amerikanske befolkning generelt er blevet mere angste blandt andet på grund af corona, klimaforandringer og generelle uenigheder i befolkningen.

På en enkelt dag i februar solgte han fem bunkere i et prisniveau på mellem 70.000 og 240.000 dollars - svarende til mellem 467.800 og 1.600.000 danske kroner.

- Der er helt klart nogle 'jeg sagde jo, at vi havde brug for sådan en' samtaler i mange i husstande i øjeblikket, lyder det fra Lynch, som forklarer, at han oplever, at mange i øjeblikket 'panik-køber' beskyttelsesrum.

En mand arbejder på et beskyttelsesrum. Beskyttelsesrummene graves ned i folks haver. Foto: Ritzau Scanpix / Joyce Marshall

Udnytter krigen

Og virksomheder er da heller ikke bange for at bruge krigen, når de skal forsøge at sælge deres produkter.

For eksempel skriver virksomheden Vivos, som også sælger beskyttelsesrum:

'Nu hvor helvede er brudt ud i Ukraine, og begyndelsen på 3. verdenskrig måske er startet, ønsker du nok, at du havde en Vivos bunker'.

Også i Danmark har der været interesse for emnet. Flere medier har beskrevet, hvor du kan finde dit nærmeste beskyttelsesrum.

I 2016 kom boligsiden Boliga med en liste over de huse i Danmark, hvor der medfølger bunkere.