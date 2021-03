Satser dansk i debut

Microsoft har netop lanceret et nyt tiltag, der skal byde på lidt lækrere tilbehør specielt udviklet til Xbox-konsoller.

Og første produkt, der bliver udstyret med et 'Designed for Xbox Limited Series'-emblem, er et sæt Beoplay Portal trådløse gaminghovedtelefoner fra Bang & Olufsen.

Det er første gang, de danske lydeksperter udvikler et produkt direkte henvendt til gamere.

- Bang & Olufsen er henrykte over at komme ind på spilmarkedet med dette kategori-omdefinerende produkt, udtaler B&O-boss Dorte Vestergaard.

Får kæmpe boost

Beoplay Portal trådløse gaminghovedtelefoner rammer handlen 29. april. Pr-foto

Beoplay kan erhverves i sort antracit, navy og tågegrå og er kompatible med Xbox X og S, Xbox One, pc og mobile enheder.

Den vejledende pris er også premium: 3749 kroner. Dermed kommer hovedtelefonerne til at koste 1360 kroner mere end Xbox S-konsollen og 150 kroner mindre end den uopdrivelige Xbox X.

Flere på vej

Hovedtelefonerne er tilgængelige 29. april, og står det til Microsoft er det langt fra det sidste lidt lækrere stykke tilbehør designet til Xbox.

