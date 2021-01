Se den her: Michelin-kok udvikler McDonald's-burger

Michelin-kokken Paul Cunningham har udviklet ny burger for McDonald's Danmark. Se de første billeder her

McDonald's Danmark lancerer tirsdag en ny bearnaise-burger i Homestyle-serien.

Homestyle Bearnaise kommer til at bestå af en briochebolle med røget løgpuré på bunden, så bøffen, ost, salat, nogle små tynde og sprøde kartoffelsticks, ristede løg og så en bearnaise-mayonnaise med rigtig meget estragon og eddike.

Og så er der drysset stjernestøv ud over i form af den 51-årige Michelin-kok Paul Cunningham fra Henne Kirkeby Kro, som har udviklet burgeren.

'Med den her burger har jeg fået lov til at være med til at udvikle saucer og vælge indholdet, og jeg er virkelig tilfreds med resultatet.'

'Men det er da også med en vis ærefrygt at skulle sende en burger ud til så mange danskere, når man er vant til at lave mad til et noget mindre publikum. Kan danskerne lide den og hvordan vil de tage imod den? Jeg håber, de bliver vilde med burgeren, udtaler Paul Cunningham i en mail sendt til Ekstra Bladet.

Sådan ser den ud, den nye McDonald's Homestyle Bearnaise udviklet af Paul Cunningham. Pr-foto

Første ændring i over 20 år

Michelin-kokke spiser også McD

Bearnaise-burgeren kommer til at koste 60 kroner - hvilket er fem kroner mere end de øvrige Homestyle-burgere, som er McDonald's Danmarks bud på lidt lækrere burgere.

Paul Cunningham forklarer det lidt utraditionelle samarbejde med, at der godt kan gå lidt for meget foie gras, kaviar og champagne i hans liv.

- Jeg kender ikke én person, der ikke, you know, en gang imellem har lyst til bare at slappe af og spise et stykke pizza eller en burger. Alle gør det, også Michelin-kokke. Vi er så stolte, os kokke, og det kan godt være, vi siger, at vi aldrig spiser McDonald’s, men det passer ikke. Alle gør det. Vi tager bare en baseballkasket på, sagde Paul Cunningham i sidste uge til Politiken.

Homestyle Bearnaise kan indtil videre indtages fra 19. januar til 12. april.

Også en ny salat

Den snaskede sag lanceres i øvrigt samme dag som en ny vegansk måltidssalat med syltede gulerødder, spidskål, spinat, grønkål, edamamebønner, ølandshvedemix og ramsløgsdressing.

Salaten er lavet i samarbejde med Dansk Vegetarisk Forening og henvender sig til både vegetarer, fleksitarer og veganere.