Se hendes nye look: Minnie smider kjolen

Tiderne skifter og efter årtier i den karakteristisk prikkede kjole trækker Minnie Mouse nu i livs første bukedragt. Endda en designer en af slagsen.

Det er nemlig den britiske stjernedesigner Stella McCartney, der står bag kreationen.

- Minnie har altid stået mit hjerte nær. Vi har samme værdier. Hun udstråler lykke, selvudfoldelse, autensitet og inspirerer andre, siger designeren.

At den berømte mus nu smider kjolen til fordel for en buskedragt, beskriver Stella MaCartney som 'et symbol på fremskridt for en ny generation'.

Minnies nye look er en del af markeringen af Disneyland Paris' 30 års jubilæum i april. Men i anledning af Women’s History Month - kvindehistorisk måned - i marts hopper hun i buksedragten allerede der.

