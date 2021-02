Sensationel burger er nået til Tyskland - men du må ikke smage

En efterhånden legendarisk kyllingeburger fra den amerikanske fastfood-kæde Popeyes Louisiana Kitchen er nået til Tyskland.

Burgeren blev introduceret på menukortet i kædens ni tyske restauranter i slutningen af januar. Udover diverse rejserestriktioner er der dog ét problem: Du er ikke velkommen.

Alle restauranterne er nemlig en del af amerikanske militærbaser, hvor kun militærpersonel har adgang.

Kyllingeburgeren kan nu købes på baserne i Ansbach, Aviano, Baumholder, Grafenwoehr, Boeblingen, Ramstein, Spangdahlem, Vilseck og Wiesbaden. Det bekræfter en talsmand for The Army & Air Forces Exchange Service, der driver knap 3000 butikker og restauranter på verdensplan henvendt til amerikanske soldater.

- Udsendte soldater forventer at have de samme produkter og tjenester til rådighed som dem, der tjener derhjemme, og Exchange stræber efter at imødekomme disse forventninger, skriver Chris Ward i en mail til militærsitet Stars and Stripes.

Første ændring i over 20 år

Popeyes satte gang i en sand revolution, da de lancerede kyllingeburgeren på hjemmemarkedet tilbage i august 2019. Konkurrenten Chick-fil-A kom med en diskret sviner af den nye burger på Twitter, som Popeyes besvarede med et simpelt '... y’all good?'. Det fik kunder til at valfarte til kædens godt 3000 restauranter i USA.

- Og så går der to uger, og vi må melde alt udsolgt på nationalt plan, forklarede chef for Popeyes i USA, Felipe Athayde, til New York Times 29. august 2019.

'Fans hyldede sprødheden. De elskede de tykke pickles. Og de brugte sociale medier til at riste konkurrenter for at have en, i deres øjne, dårligere kyllingeburgere', skrev Wall Street Journal samme dag.

Bilkøen fortsatte ud på en hovedvej hos Popeyes i Walton Beach i Florida, da kæden introducerede sin kyllingeburger i 2019. Foto: Nick Tomecek / Northwest Florida Daily News via AP /Ritzau Scanpix

Burgeren var tilbage på menukortet i begyndelsen af november og fik salget for hele fjerde kvartal til at stige med 37,9 procent. Og i hele 2020 omsatte hver Popeyes-restaurant for 1,8 millioner dollars i gennemsnit. En stigning på 400.000 dollars fra året før, skriver QSR Magazine.

Fastfood-gigant sagsøgt for millioner

Burgeren består af et stykke paneret, friturestegt, saftigt stykke kylling, ekstra tykke pickles i bunden af en smørholdig briochebolle og enten klassisk mayonaise eller stærk cajun-mayo.

Burgeren blev kåret til årets fastfood-produkt i 2019 af Business Insider og har siden inspireret de største konkurrenter til at sende lignende produkter på markedet.

Tjek dem ud her:

KFC har introduceret denne nye kyllingeburger i samtlige sine 4000 amerikanske restauranter i løbet af de to første måneder af 2021. Pr-foto

Burger King tester lige nu denne sag flere steder i USA. Den udrulles i hele landet i løbet af 2021. Bemærk at agurkerne her er placeret over kyllingen. Pr-foto

McDonald's lancerede onsdag sit bud på en sprød kyllingeburger i USA. Den fås både i en original, stærk og delux-udgave. Pr-foto

Er du stadig voldsomt skuffet over, at du ikke har adgang til Popeyes i Tyskland, så findes der faktisk et par restauranter i Schweiz, der fører den nye burger. Kæden er også rigt repræsenteret i Madrid, men den spanske afdeling ser ikke ud til at føre det sensationelle produkt.