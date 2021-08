Sexarbejder: - Har mistet tilliden til Onlyfans

Først gik hun i panik, da verdens største platform til deling af amatørporno meldte ud, at de ikke længere ville tillade deling af sex-videoer.

Onlyfans var nemlig hende indtægstkilde. Derfor er hun også glad for, at platformen har trukket deres beslutning tilbage.

Men den 25-årige kvinde, der lever af at lave indhold til sine mange abonnenter på Onlyfans, stoler ikke længere på platformen.

- Det er dejligt, men samtidig er jeg meget skeptisk og har mistet tilliden til platformen. Altså når de kan komme med en udmelding den ene dag og trække i land efter et par dage, frygter jeg, at vi kan stå i den samme situation igen om et par måneder, siger Natascha Sophiaa til Ekstra Bladet.

Natascha Sophiaa har udtænkt en plan, hvis Onlyfans vælger at forbyde porno igen. Foto: Emil Agerskov

- Jeg er skuffet over, at de har begrænset os sexarbejdere så meget og virkelig skabt panik hos to millioner brugere. Derfor vil jeg oprette en bruger på en anden side, der hedder Fansly, som backup i tilfælde af, at Onlyfans laver det samme stunt igen.

Selvom Natascha Sophia har udtænkt en backup plan, hvis Onlyfans skifter mening igen i forhold til seksuelt indhold, vil det ikke være helt det samme.

- Jeg havde regnet ud, at jeg ville stå til at tjene kun en sjettedel af min indkomst de første måneder på den nye platform, hvis Onlyfans holdt fast i deres forbud. Det har virkelig stresset mig, for hvad gør man, når der stadig skal betales regninger? Og hvad hvis mine kunder ikke vil følge med over på en ny side?

Det er en usikker branche, medgiver hun, men Natascha Sophia kan godt lide det, hun laver.

Det giver hende en frihed, som hun ikke vil kunne undvære.