Sexleg gik galt: Måtte reddes fra jagtområde

En 51-årig mand blev tidligere på ugen fundet tilbageholdt og bundet i en skov, efter en sexleg gik helt galt.

Det oplyser tysk politi ifølge AP.

Manden havde held til at undslippe, efter at en cyklist og en jæger hørte hans skrig om hjælp.

Politiet oplyser, at manden blev opdaget fuldt påklædt, men fastbundet med reb og med strømpebukser over hovedet i et jagtområde for hjorte nær byen Bückburg onsdag aften.

Fredag kunne politiet oplyse, at manden tilsyneladende var blevet bundet af en kvinde, som han havde mødt online.

Var forberedt

Umiddelbart efter modtog kvinden et telefonopkald og flygtede pludseligt fra skoven og efterlod den 51-årige mand bundet i en hjælpeløs tilstand.

'Den 51-årige fortalte, at han havde en hobbykniv på sig til sådanne situationer, men han havde undervurderet kvindens evner inden for bondage, fordi han ikke kunne nå kniven,' oplyser politiet.

Manden var uskadt og nægtede at give oplysninger om kvindens identitet.

Politiet har dog åbnet en efterforskning af hende mistænkt for manglende bistand og mulig frihedsberøvelse.