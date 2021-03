Sidste kæmpe er faldet: Kæmpe Eskimo lagt i graven

Premier Is vælger nu også at skrotte navnet Kæmpe Eskimo, og dermed er den sidste kæmpe med det ikoniske navn faldet

Premier Is følger nu i hælene på Frisko og omdøber den ikoniske is Kæmpe Eskimo, der i fremtiden derfor vil hedde Kæmpe Solbær.

Det bekræfter chief commercial officer hos Premier Is Claus Dahlmann Larsen i en mail til Ekstra Bladet.

'Ja, det er korrekt. Det nye navn er Kæmpe Solbær. Ændringen af navnet sker i sammenhæng med, at vi ændrer design og skifter navn på vores flødeis fra Gl. Dags til Premier Is. I den sammenhæng har vi valgt at navngive produkterne efter, hvad de smager af, og i tilfældet Kæmpe Eskimo er det Solbær,' lyder det.

'Smagen af saftige solbær er den samme. Vi har samtidig øget flødeindholdet i alle vores Premier Is for at sikre vores forbrugere det bedste danskproducerede flødeis produkt på markedet,' lyder det videre.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Frisko onsdag meddelte, at også de ville ændre navnet på Kæmpe Eskimo, så den nu i stedet hedder Solbær Stang.

Dermed er der nu ingen is i Danmark, der længere har det ikoniske navn Kæmpe Eskimo.

Debatten om navnet Kæmpe Eskimo rasede voldsomt sidste sommer, da flere danske is-elskere måtte se til, mens navnet på den populære Kæmpe Eskimo blev ændret.

Det skete efter en større debat, der opstod, da det amerikanske isfirma Dreyer's Grand Ice Cream meldte ud, at de ville ændre navnet på isen Eskimo Pie, som amerikanerne siden 1920 har kunnet nyde, da mange mente, at eskimo er en nedsættende betegnelse for blandt andre inuitter.

Den navneændring blev modtaget blandet på de sociale medier, hvor mange mente, at det var på tide, mens andre følte, at ændringen bar præg af overdreven politisk korrekthed.

Onsdag valgte Frisko også at skrotte navnet Kæmpe Eskimo. Foto: Jesper Stormly Hansen

Alligevel fulgte flere efter - også i Danmark - og hos Hansen Is blev navnet til O'Payo, og hos Naturli skiftede man til Solbær Drøm.

Mange henvendelser

Og det er da i den grad også den debat, som Premier Is nu tager konsekvensen af.

'Det er klart, at de 150 forbrugerhenvendelser, vi efterfølgende har modtaget, samt dialog med Det Grønlandske Hus, Det Grønlandske Selskab samt Foreningen Nalik har gjort indtryk samt skabt en meget større forståelse af problemstillingen,' lyder det fra Claus Dahlmann Larsen, der fortsætter:

'Vi har gjort præcis, som vi sagde i sommers, nemlig at få undersøgt tingene grundigt, inden vi besluttede os for retningen på den lange bane, så dette sammen med planerne om at ændre navnet på vores brand Gl. Dags inklusiv design, så passede tingene egentlig fint sammen. Det har ikke været en spontan beslutning, men en beslutning drevet af forskellige faktorer,' lyder det videre.

- Hvad har I gjort jer af tanker om det nye navn, og hvorfor vælger I at ændre det netop nu?

'Vi evaluerer løbende vores strategi og vores sortiment. Det har i et stykke tid været overvejet at ændre Gl. Dags mærket og i den forbindelse designet og det grafiske udtryk. Vi ændrer nu navnet fra Gl. Dags til Premier Is efterfulgt af den smag, som isen har. Da Kæmpe Eskimo ikke er en smag, så har vi valgt at omdøbe Kæmpe Eskimo til Kæmpe Solbær. Kæmpe fordi isen er 15 procent større, end de øvrige varianter og større end den tidligere Kæmpe Eskimo,' lyder det.