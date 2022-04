Sjældent set: Køb dit eget fitnesscenter

Det er ikke hver dag, at et fitnesscenter bliver udbudt

Vil du gerne være stærkere, måske brænde noget af alt den gode påskemad af eller bare forberede dig til sommeren, så er et fitnesscenter et godt sted at starte.

Og lige nu kan du faktisk købe dit helt eget: I den sjællandske by Dianalund er der nemlig kommet en ejendom med netop et fitnesscenter til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

I lokalerne har der tidligere været et supermarked, men i dag huser de 630 kvadratmeter – som ligger i den ene ende af et indkøbscenter– altså et fitnesscenter med selvbetjening og åbent hele døgnet rundt.

Centeret rummer ifølge salgsmaterialet hos mæglerbutikken Peter Due Bolig et omklædningsrum, flere badeværelser, et opholdsrum og et stort fitnesslokale fyldt med maskiner.

Hvis det er dig, der skal overtage centeret i den lille stationsby på Vestsjælland, skal du af med 2,9 millioner kroner - som er udbudsprisen på den særprægede ejendom på boligmarkedet.

Billigt område

Ender du med at købe ejendommen med fitnesscenteret – og derfor måske også skal på boligjagt i området, kan du glæde dig over, at Dianalund er en af de billigere steder i landet at købe bolig.

Ifølge Boliga.dks data koster villaerne, som lige nu er til salg i postnummeret, nemlig i gennemsnit 9.600 kroner pr. kvadratmeter – det er omtrent 1,6 millioner kroner for et hus på eksempelvis 170 gennemsnitlige kvadratmeter.

Til sammenligning ligger landsgennemsnittet lige nu på næsten 16.600 kroner for en udbudt villakvadratmeter. Det er 2,8 millioner kroner for et hus i samme størrelse som regnestykket før.