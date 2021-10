Skal du kigge lægen over skulderen?

I takt med, at rigtig meget information er blevet digitaliseret, er det blevet muligt for almindelige borgere at følge med i stort set alt om dem selv i sundhedssystemet.

Ved hjælp af lidt digital fingerfærdighed findes der enorme mængder personlig data, man kan få indblik i, hvis blot man kender sine rettigheder og ved, hvor og hvordan man kigger i systemerne.

Ekstra Bladet har for nylig publiceret en guide til, hvordan du får adgang til at se alt, som lægerne skriver om dig.

Ifølge DR's tv-læge Peter Qvortrup Geisling er det dog ikke alle, der nødvendigvis bør fare til computeren for at nærstudere alt, der er blevet noteret i journalerne.

- Det afhænger helt af, hvem man er som person. For nogle mennesker er det enormt vigtigt at vide, præcis hvad der står, og præcis hvad man får på medicinlisten. Man kan også være interesseret i, at vide om den vending, man brugte om sine problemer nu også er blevet givet videre på en rigtig og dækkende måde i journalen, siger Qvortrup Geisling til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Andre mennesker har slet ikke lyst til at vide noget som helst. Jeg møder masser af patienter, der tænker: 'Jeg behøver ikke vide noget om de her detaljer. Det får lægen jo løn for at sætte sig ind i'. Det er ikke fordi de ikke vil vide det, men det er den måde, de føler sig mest trygge på - altså ved at parkere det mest muligt hos lægen.

Som en bil hos mekanikeren

Hvorfor, tror du, nogle har det sådan?

- Det tænker nok: 'Jeg ved godt, det er mit liv, det handler om, men jeg har så mange andre ting, jeg også skal følge med i'. Det er lidt lige som, når du kører din bil til mekanikeren. Nogle vil gerne bare have nøglen tilbage, og så har bilen aldrig haft det bedre. Andre insisterer på at få at vide helt ned i de mindste detaljen hvad der er blevet skiftet af filtre og andre ting og sager. Der er vi bare forskellige som mennesker.

Kan det være en god idé at snakke med sin læge om det, hvis man er interesseret i, hvad de egentlig noterer?

- Ja, det er vigtigt at føle sig tryg. Man skal ikke gå med en 'sten i skoen'. Man kan sagtens tale med sin læge om det til en konsultation. Vi er der for patientens skyld. Hvis man sidder til en konsultation og bliver nysgerrig, kan man sagtens sige: 'Den her samtale er altså vigtig for mig. Kan du ikke lige læse op for mig hvad du har skrevet i din journal. Det er der ikke noget galt i'.

Drop Google

En ting, skal man dog holde sig langt væk fra - nemlig at Google sig til svar, hvis man føler sig syg.

- Det der med at Google sine egne symptomer, det er en helt anden ting. Der ender man jo nogle gange ude i nogle afkroge af nettet, der er fyldt med ondskab, forvirring og misforståelser, siger Geisling.

Hvis du vil vide, hvordan du ser ALT, hvad lægerne - både på hospitaler og de privatpraktiserende - har noteret om dig gennem årene, kan du læse her, hvordan du får indblik i oplysningerne.