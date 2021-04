Skal levere tre millioner bakker leverpostej

Bornholmerslagteren skal fremover levere tre millioner bakker leverpostej årligt til Salling Group.

Aftalen er den største i kødforarbejdningsfabrikkens levetid, oplyser direktør Richard Ditlev Jørgensen til TV 2 Bornholm.

Det skriver food-supply.dk.

- Jeg har været ude og investere rigtig meget. Det er faktisk hele linjen, der er ny - lige fra a til z. Det er både produktionsudstyr, det er bagelinje, det er nedkøling, og så er det hele pakkelinjen, fortæller leverpostejsbossen, som også har ansat fire ekstra medarbejdere.

Bornholmerslagteren skal både levere en grovhakket variant på 200 og 450 gram samt en bacon-variant på 300 gram. Alt i alt vil aftalen fordoble omsætningen hos fabrikken i Aakirkeby.

- Det er en kæmpe milepæl i vores bestræbelser på at udvikle Bornholmerslagteren. At vi er lykkedes med det her, det er vi meget, meget stolte og meget, meget glade over, siger Richard Ditlev Jørgensen til TV 2 Bornholm.

Han underskrev aftalen med Salling Group i november 2020. De første leverpostejsbakker lander i kølediskene hos Netto, Føtex og Bilka 17. april.

Bornholmerslagteren oplyser ikke sin omsætning, men seneste regnskab fra 2019 viser en bruttofortjeneste på 4,1 millioner kroner.

Det udviklede sig McDramatisk, da den amerikansk burgerkæde åbnede i Odense i 1982.