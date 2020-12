Skal ti år i fængsel

En iransk teenager er blevet idømt ti års fængsel i Iran, efter at hun har delt stærkt redigerede billeder af sig selv på det sociale medie Instagram.

Den anholdte kvinde er 19-årige Sahar Tabar, der har det borgerlige navn Fatemah Khishvand. Hun har fået dommen et år efter, hun blev arresteret i oktober 2019.

Det fortæller Tabars advokat ifølge The Guardian.

Hun blev anklaget for at opfordre til korruption blandt unge og ikke at respektere den islamiske republik, efter at hun lagde billeder på Instagram, hvor hun lignede en zombie.

I starten troede mange, at hun havde fået det spektakulære udseende gennem mere end 50 plastikoperationer, men det blev senere afsløret, at hendes look hovedsageligt var kreeret i Photoshop.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget...

Undskylder fejl: 'Det skal ikke ske igen'

Anklagerne mod Sahar Tabar var blasfemi, opfordring til vold, at tjene penge gennem upassende måder og opfordre unge til korruption. Hun har tidligere fortalt, at to ud af de fire anklager er blevet droppet. På det tidspunkt ønskede hun ikke at kommentere yderligere på sagen, da hun stadig håbede på en benåding.

Iransk stats-tv sendte i oktober sidste år hendes tilståelse, hvor hun fortalte, hvor meget hun fortrød sine gerninger. Det var med til at skabe en stor sympati blandt seerne. Rapporten beskrev under retssagen, at Sahar Tabar var et offer for en unormal personlighed og mental tilstand.

Sahar Tabar er også blevet kaldt for den 'iranske zombie-version af Angelina Jolie', og netop derfor prøvede hun at række ud efter den verdenskendte skuespiller i et håb om, at hun kunne kæmpe for hendes løsladelse, men uden held.

Tabars medicinske historie viste, at hun havde psykiske lidelser med besøg på flere psykiatriske hospitaler, hvilket ikke var med til at gøre den ti år lange fængselsdom mindre.

Hendes advokat prøvede at lempe straffen og påpegede, Sahar Tabar var under 18 år, da forbrydelserne blev begået tilbage i 2017.

I foråret bad Tabar om løsladelse med begrundelsen, at hun havde fået covid-19, også uden held.

Fuldstændigt knust: - Jeg græd i seks dage

'Årgang 0'-Mathilde vender tilbage til skærmen