'Skriver historie': Det største nogensinde

Det kan hurtigt ende i kaos, når kendisser kaster sig ud i madeventyr, hvilket blandt andet Wafande for nyligt måtte sande.

Det har dog ikke afholdt den amerikanske musikproducer og pladeselskabsboss DJ Khaled for nu at slå et voldsomt stort brød op.

Det er sket i form af online-restauranten Another Wing, der primært gør sig i kyllingevinger. Og blusset er allerede skruet op på fuld damp i kædens køkkener, der blev simultanlanceret i fem forskellige lande på én gang.

'Det er det første restaurantkoncept nogensinde, der lanceres 150 steder på tre kontinenter på samme tid,' skriver Khaled i en mail til erhvervsmediet Bloomberg, hvor han også konkluderer, at han 'skriver historie' i mad-verdenen.

Vingerne fås i forskellige smagsvarianter, blandt andet They Don’t Want You To Win Truffalo, Un Un Un Believable Buffalo og Don’t Quit Nashville Hot.

DJ Khaled har kastet sig ud i en voldsom stor chicken-satsning. Pr-foto

Kæden er lavet i samarbejde med Reef, der bestyrer over 5000 parkeringspladser i 50 lande. Hovedparten af indtægterne kommer i dag fra parkering, men forventningen er, at samkørsel, scootere og cykler i fremtiden vil reducere behovet for bilparkering.

Derfor er ambitionen, at de mange parkeringspladser skal udvikle sig til at et lokalt samlingssted, hvor man eksempelvis kan blive testet for corona eller hente sine indkøb fra supermarkedet.

Eller - som i DJ Khaleds tilfælde - der kan oprettes et mindre køkken, hvor maden kun kan bestilles online.

Står det til Reef vil fremtiden også byde på disse robotter, der kan bringe mad ud. I baggrunden ses et eksempel på et køkken, der kan placeres på en parkeringsplads. Pr-foto

Ifølge The Guardian er den kun tre år gamle Miami-virksomhed allerede blevet vurderet til at være over en milliard dollar værd - svarende til 6,5 milliarder kroner.

Khaleds kylling kan indtil videre bestilles i USA, Canada, London, Paris og Dubai.

