Slår alarm: Pas på ny nøgen-trend

SilhouetteChallenge.

Det er navnet på en udfordring, der lige nu spreder sig med lynets hast på det sociale medie TikTok.

I udfordringen, som lige nu bliver delt af kvinder i alle aldre på TikTok, stiller kvinderne sig op foran kameraet i et hyggeligt outfit - for eksempel pyjamas eller badekåbe.

Dernæst smider de et rødt filter over videoen, og pludselig ses kun deres silhouetter.

I den del af videoen har flere af kvinderne smidt deres hyggelige gevandter for i stedet at iklæde sig undertøj, mens andre har valgt at være helt nøgne, så silhouetten bliver helt præcis.

Herunder kan du se, hvordan udfordringen ser ud:

Men selvom den nye trend ved første øjekast kan virke ganske uskyldig, så har den fået flere til at råbe vagt i gevær.

Knapt havde trenden nemlig spredt sig, før folk begyndte at udnytte de letpåklædte billeder. På de sociale medier er der de seneste dage således blevet spredt flere videoer, der forklarer, hvordan man kan fjerne filteret og dermed få adgang til de originale, letpåklædte billeder af kvinderne - uden deres tilladelse eller viden.

Netop det har fået flere kvinder til at advare om at dele billeder og lave den populære udfordring på TikTok.

En af dem er fotografen Kai Lee:

- Husk at være bevidst om, hvad du har på, før du redigerer det sidste produkt, for alle kan nemt gå ind og tage de billeder og få dem genskabt til det originale, lyder advarslen fra hende på Tik Tok.

Ekspert slår alarm

Den nye trend får nu også Jon Lange, der er seniorrådgiver og ekspert i børns digitale liv hos Red Barnet i Danmark, til at slå alarm.

- På TikTok kommer de her trends i bølger, og TikTok som medie lægger også op til, at man bruger kroppen på mange måder. Det er det, der gør, at mediet adskiller sig fra mange andre sociale medier, fordi TikTok har valgt en mere kropsfikseret linje med fokus på eksempelvis dans, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- På TikTok er der samtidig en tendens til, at der opstår de her seksualiserede dannelser, og på den måde er der ikke så langt til, at sådan en trend her opstår. Udfordringen er jo så bare, at de her billeder kan sprede sig enormt hurtigt, fordi TikTok er så åbent et medie, og at de kan falde i hænderne på folk, der ikke har gode intentioner. Så man skal være meget varsom.

