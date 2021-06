Slår fast: Dette må man IKKE på sociale medier

Virksomheder, der afholder konkurrencer på sociale medier, må ikke stille som krav, at man skal tagge sine venner for at deltage.

Det slår Forbrugerombudsmanden fast i en pressemeddelelse, der er sendt til Ekstra Bladet.

Krav om at tagge andre personer er brud på spamforbuddet i markedsføringsloven, fordi tagget udløser en notifikation, som den taggede person ikke har givet samtykke til, oplyser Forbrugerombudsmanden.

'Ifølge markedsføringsloven har enhver ret til selv at bestemme, hvem de vil modtage reklame fra, og derfor må en virksomhed ikke sende fx notifikationer på sociale medier uden først at indhente modtagerens samtykke til det. Virksomheder må heller ikke få andre til det på virksomhedens vegne. At de sociale medier giver nem adgang til det, gør det ikke lovligt for virksomhederne', udtaler forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

Politianmeldt

Det oplyses desuden, at Forbrugerombudsmanden har politianmeldt virksomheden Café Venedig ApS for at have afholdt 12 konkurrencer på Facebook, hvor de har stillet krav om at tagge, i perioden september 2019 til september 2020.

Ifølge pressemeddelelsen blev virksomheden orienteret om, at den handlede i strid med lovgivningen, men virksomheden afholdt efterfølgende nye konkurrencer.