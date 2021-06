Slår rekord: Sommerhuse har aldrig været dyrere

Udbudskvadratmeterpriserne på landets sommerhuse lød 1.juni på over 23.250 kroner.

Det er det højeste niveau nogensinde, viser nye tal fra det uafhængige boligsite Boliga.dk.

Lige nu er en sommerhuskvadratmeter således 25,9 procent dyrere end for et år siden, hvor prisen på en gennemsnitlig kvadratmeter lød på 22.480 kroner.

Omregner man kvadratmeterpriserne til et sommerhus på eksempelvis 80 kvadratmeter, betyder det, at man lige nu skal betale godt 1,86 millioner kroner – mens man sidste år på denne tid kunne have nøjedes med knap 1,45 millioner kroner.

- På kort sigt tror vi ikke, at sommerhuspriserne kommer til at falde. Interessen for at købe sommerhus er fortsat meget stor, og der er ikke ret meget til salg. Det vil holde priserne oppe. På længere sigt er markedet mere usikkert, og hvis renten stiger pludseligt eller mærkbart, kan vi ikke udelukke prisfald, siger Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea Kredit.

- De sidste 30 år er sommerhuspriserne på landsplan steget med i gennemsnit 4,6 procent om året, og da gevinsten er skattefri, og man samtidigt har glæde af sommerhuset, mens man ejer det, er det et fint afkast.

Udbuddet stiger

Antallet af udbudte sommerhuse ramte i marts i år et historisk lavpunkt, da der på månedens første dag bare var 3.744 fritidshuse meldt til salg på det offentlige marked.

Siden da er udbuddet dog vokset måned for måned, som det har for vane på denne tid af året. 1. juni var der således 4.783 sommerhuse at vælge mellem og her to uger senere er der ifølge Boligas markedsindeks 5.085 sommerhuse med et til salg-skilt plantet i forhaven.

Selvom udbudskurven har haft pil op siden marts, er antallet af sommerhuse til salg fortsat enormt lavt.

Sammenligner man 2021s første officielle sommerdag med den samme dag sidste år, er udbuddet faldet 35 procent, mens der, da priserne senest var på sit højeste; den 1.januar 2008, var knap 8.500 sommerhuse at lægge vejen forbi i sin boligjagt.

Antallet af udbudte sommerhuse toppede midt i sommeren 2016, hvor der den 1. juli var 13.900 sommerhuse offentligt til salg.

