Slip af med dine dårlige vaner

Er du godt og grundigt træt af en dårlig vane? Måske spiser du for meget sukker, ryger, drikker, bekymrer dig for meget eller bruger for meget tid på sociale medier, tv eller computerspil, men sådan behøver det ikke at være

Ekstra Bladet

Det er menneskeligt at have dårlige vaner, men dårlige vaner smadrer ofte mere, end du måske er klar over. Heldigvis kan du påvirke dit liv positivt ved at tage fat i bare én dårlig vane og slippe den for altid. Det er nemmere, end du tror.