Slut med Dumle: Slikkepind lægges i graven

Vi kender alle den populære slikkepind, der har været tradition for at dele ud til enhver børnefødselsdag og fastelavn.

Men efter mere end 60 år på markedet vil traditionen være fortid fra marts måned, når Fazer stopper produktionen. Det skyldes, at produktionen ikke kan fortsættes på en 'effektiv og bæredygtig måde'.

Marketing manager hos Fazer Danmark Christina Frænde siger i en pressemeddelelse:

- Håndværket såvel som opskriften er lige så unik som slikkepinden, og derfor svær at erstatte med nutidens moderne teknologi. Vi har forsøgt at finde en løsning til at fortsætte produktionen på en effektiv og bæredygtig måde, men det er desværre ikke længere muligt.

- Maskinen, der producerer Fazer Dumle-slikkepinden, skal betjenes med håndkraft og kræver reservedele, som ikke er til at opdrive mere. Derfor er det tid til at sige farvel. Vi ved, at slikkepinden er elsket af mange, og vi vil selvfølgelig fortsætte vores bestræbelser på at finde en måde at producere en ny version af den klassiske slikkepind på igen i fremtiden, men nu er det tid til at sige farvel til den gamle, siger hun.

Fazer Group skriver i pressemeddelelsen, at man fortsat vil kunne finde karamellerne og det øvrige sortiment fra Dumle på butikshylderne.