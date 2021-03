Slut med shampoo til 'normalt hår'

En af verdens største producenter af produkter til skønhed og personlig pleje, Unilever, dropper ordet 'normal' fra sin emballage.

Ændringen foretages efter en afstemning blandt omkring 10.000 personer i lande, hvor over halvdelen af de adspurgte svarede, at de følte sig ekskluderede, når ordet 'normalt' blev brugt til at beskrive hud eller hår. 70 procent mente, at brugen af ordet 'normalt' i reklamer havde en negativ indvirkning.

- Vi ved, at det ikke løser problemet at fjerne 'normal', men vi er overbeviste om, at det er et vigtigt skridt mod en mere inkluderende definition af skønhed, siger lederen af Unilevers afdeling for skønhed og personlig pleje, Sunny Jain, til nyhedsbureauet Reuters.

Unilever står blandt andet bag produkter som Dove, Lux, Neutral, Rexona og Vaseline. På verdensplan vil 'normalt' blive erstattet af eksempelvis 'gråt hår' shampoo-tuber og 'fugtigheds-genopfyldning' på hudcremer.

I flere shitstorme

Unilever har været i flere shitstorme indenfor de senere år.

I 2017 var det en Dove-reklame, hvor en sort kvinde fjernede sin bluse og afslørede en hvid kvindes krop, der skabte røre.

Sidste år ændrede de navnet på det indiske hudblegningsmiddel 'Fair & Lovely' til 'Glow & Lovely', fordi navnet fremmede negative tanker om mørk hud.

Og firmaet måtte også fjerne alle sine TRESemmé-hårprodukter fra butikshylder i Sydafrika i ti dage, fordi de havde bragt en reklame, hvor sort, afrikansk hår blev beskrevet som 'tørt og beskadiget', mens en hvid kvindes hår blev beskrevet som 'normalt'.

TRESemmé-hårprodukter på sydafrikanske butikshylder kort før de blev fjernet i september 2020. Foto: Reuters

Unilever stopper også med at photoshoppe kropsform og hudfarve på de modeller, firmaet bruger i sine reklamer.

Alle emballage-ændringer skulle være inkorporeret senest til marts 2022.

