Smørkongen taler ud: Min største last er ...

Et nyt år og en ny kok til at levere opskrifter til Ekstra Bladets læsere.

Men 34-årige Casper Sobczyk er langtfra en nybegynder bag potter og pander.

Han lagde ud som kokkeelev på Hotel Siemsens Gaard på Bornholm og har efterfølgende været forbi Kødbyens Fiskebar, Alchemist, Søren K, Marienlyst Strandhotel, Panpan i Københavns Zoo, kokkelandsholdet, Go' morgen Danmark og Go' aften LIVE.

I dag er han køkkenchef på Capa på Palace Hotel i København, hvor han er kendt for sin smørbøf, hvor kødet modner indpakket i store mængder smør.

Køb efter smag - ikke mærke

I Ekstra Bladet vil Casper Sobczyk både dele opskrifter og teste mad.

- Du lægger ikke mærke til, at noget smager af pap, når du køber det samme hver gang.

Annonce:

- Med testen håber jeg på, at jeg kan få folk til ikke bare at købe det, de er vant til. Få folk til at prøve noget nyt. Det er jo også sjovt.

- Jeg smager jo fem ting på én gang, og så er det klart, jeg kan smage forskel. Det kan du ikke, hvis du bare køber den samme hver gang.

- Så jeg vil gerne gøre læserne opmærksomme på, at det nogle gange godt kan betale sig at bruge lidt flere penge på nogle produkter. Og lad være med at bruge penge på noget, bare fordi du kender mærket.

Elsker makrelsalat

Casper Sobczyk er født i Nordsjælland, men opvokset på Bornholm.

- Jeg har altid været glad for mad. Siden jeg var lille, hvor jeg sad på køkkenbordet med farmor og bedstemor. Så når mine søskende og fætre var ude og kigge på brandbiler, fulgte jeg med i køkkenet.

Hans livretter er smørrebrød og kebab. Det han hader allermest i et køkken er ligegyldighed.

Annonce:

Følgende har han ALTID på lager i sit køkken: Friske krydderurter, remoulade, makrelsalat med masser af mayonnaise på toppen og kaviar.

Hans hemmelige last er Pepsi Max og junkfood - de hurtige måltider.

Du kan fremover møde Casper Sobczyk hver lørdag i Ekstra Bladets spalter og se video med ham på ekstrabladet.dk/plus

Se ham teste burgere fra de største kæder - her

Få hans egen opskrift:

Smørkongens lækreste nytårsburger