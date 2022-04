Smykkedronning sælger for millioner

Med 400 kvadratmeter bolig fordelt på flere huse burde selv den mest pladskrævende familie kunne se sig tilfreds med at feriere i Julie Sandlaus sommerhus i Nordsjælland.

Noget du netop har muligheden for nu, hvor designeren - hvis smykker blandt andet bliver båret af kongelige herhjemme såvel som af filmstjerner i Hollywood - har nemlig sat sin feriebolig til salg for et stort millionbeløb.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Sommerhuset, der både tæller et hovedhus og en bjælkehytte til besøgende, ligger på en 1,4 hektar stor grund omgivet af skov og natur udenfor feriebyen Liseleje på Sjællands nordlige kyst – og det kan blive dit for 16 millioner kroner.

Julie Sandlau og ægtemanden Dennis Sandlau Jacobsen betalte selv 2,2 millioner kroner, da de købte ferieboligen tilbage i sommeren 2018, men ifølge salgsmaterialet fra den lokale mæglerbutik Danbolig Tisvildeleje, har ejendommen da også gennemgået en gennemgribende renovering de seneste år.

Sommerhuset kræver den store pengepung. Foto: Danbolig Tisvildeleje

Over gennemsnittet

Den ottecifrede udbudspris kan omregnes til en solid kvadratmeterpris på 40.000 kroner, hvilket er et godt stykke over gennemsnittet på sommerhusmarkedet i Halsnæs Kommune – hvor smykkedronningens feriebolig ligger:

De ferieboliger, der lige nu er til salg i området, udbydes nemlig ifølge Boliga.dks udbudstal i gennemsnit til salg for 33.200 kroner pr. kvadratmeter.

Den kvadratmeterpris placerer den nordsjællandske kommune på en sjetteplads over de dyreste sommerhuspriser i landet, hvilket også betyder, at køberne i området skal betale lidt over 2,3 millioner kroner for et gennemsnitligt fritidshus på eksempelvis 70 kvadratmeter.

Julie Sandlau og Dennis Sandlau Jacobsen grundlagde smykkefirmaet Julie Sandlau tilbage i 2002.

Se Julie Sandlaus store sommerhus her