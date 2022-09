Socialt medie får bøde på tre milliarder

Det irske datatilsyn har idømt det sociale medie Instagram en rekordhøj bøde på 405 millioner euro for brud på regler om håndtering af børns personoplysninger.

Det oplyser tilsynet mandag.

Bøden svarer til godt tre milliarder kroner.

- Vi vedtog vores endelig beslutning i fredags, og den indebærer en bøde på 405 millioner euro, oplyser tilsynet, Ireland's Data Protection Commission (DPC), i en erklæring.

DPC tilføjer, at flere detaljer om beslutningen vil blive offentliggjort i næste uge.

Det irske datatilsyn iværksatte i slutningen af 2020 en undersøgelse på baggrund af bekymringer for, hvordan Instagram håndterer mindreåriges personlige oplysninger.

Undersøgelsen havde fokus på 'hensigtsmæssigheden' af Instagram-profiler og kontoindstillinger for børn samt virksomhedens 'ansvar for at sikre børns databeskyttelsesrettigheder som sårbare personer'.

Undersøgelsen blev gennemført i henhold til EU's krav om databeskyttelse (GDPR), der trådte i kraft i maj 2018.

GDPR giver dataregulatorer mulighed for at uddele store bøder for regelbrud.

Instagram er ejet af selskabet Meta, der også ejer Facebook. Meta har sit europæiske hovedkontor i den irske hovedstad, Dublin, og derfor er det op til det irske datatilsyn at håndhæve reglerne.