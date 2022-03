Solgt for svimlende beløb

En gammel 'Harry Potter' bog er blevet solgt på auktion for ikke mindre end 133.000 kroner. Det mest spektakulære var dog ikke auktionsprisen, men derimod at bogen var fundet i en genbrugsbutik med et prisskilt på sølle 4 kroner

Har du gamle udgaver af de populære 'Harry Potter'-bøger stående hjemme på hylden, kan du måske være heldig at score kassen.

Ifølge BBC er en brugt 'Harry Potter'-bog nemlig netop blevet solgt for intet mindre end 133.000 kroner.

Den ekstremt dyre bog er den første udgave af 'Harry Potter og de vises sten'. Bogen er én af 500 eksemplarer og er derfor meget sjælden.

Bogen blev fundet iblandt gamle støvede papkasser i en genbrugsbutik i Manchester, før den blev solgt på auktion. Her var prisen på bogen blot 4 danske kroner.

'Harry Potter'-eksemplaret var ikke som ny, og bogens stand blev beskrevet af auktionshuset som charmerende slidt med børnetegninger på flere af bogens sider.

Bogeksperten Jim Spencer beskriver bogens børnetegninger som glædelige illustrationer. Foto: Hansons Auctioneers

Troede ikke på så høj en pris

Derfor forventede man heller ikke, at bogen ville være så meget værd, og prisen kom helt bag på manden, som stod for auktionen.

- Sikke en kamp for den slidte bog. Den fortjener at blive udstillet på museum. Disse kruseduller, tegnet af et barn, der virkelig har elsket bogen og dens karakterer, demonstrerer styrken af 'Harry Potter'-fænomenet i slutningen af 1990'erne, udtalte auktionarius Charles Hanson efterfølgende.

Bogen skulle derfor vise sig at blive en fantastisk investering. Den ukendte sælger var da også godt tilfreds den gevinst, som han kunne inkassere efter aktionen.

Den høje pris for bogen er alligevel ikke helt unormal. Ved samme auktion blev en bog af samme slags nemlig for nylig solgt for 613.910 kroner. Den store forskel var dog, at denne bog var i perfekt stand uden tegninger.