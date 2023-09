Sovsechok: - Du kunne narre mig

Jensens Bøfhus har netop lanceret en flydende, brun bandit, der skal peppe danskernes julemiddag op.

Flæskestegsovsen har i denne uge ramt de første kølediske og er sovs nummer 14 i rækken fra bøfhuset, som danskerne elsker at hade, men angiveligt stadig frekventerer i stor stil.

Ekstra Bladets kokke-ekspert, Casper Sobczyk, kan godt se fidusen i en sovs dedikeret til flæskesteg.

- Jeg synes, det giver god mening, for ofte når man laver sin egen flæskesteg, synes jeg aldrig, der bliver nok sovs. Og så spæder man op med vand, og så smager den ikke af så meget.

Flæskestegssovsen fra Jensens Bøfhus er i uge 35 landet i kølediske hos Føtex og Bilka. Senere følger også Coops og Dagrofas butikker. Foto: Axel Emil Hammerbo

Det er Stryhns Gruppen, der ejer kølediskprodukterne fra Jensens Bøfhus. Leverpostejsgiganten oplyser til Ekstra Bladet, at den nye sovs skulle have en autentisk flæskestegssmag afstemt med fløde, svinebouillon, laurbærekstrakt, brun farin og sveske-smag.

Findes dårligere

I læsernes tjeneste har Casper Sobczyk indvilget i at sætte tænderne i den, så det kan komme an på en prøve.

Og den københavnske konge af smørbøffer er svært imponeret fra første bid.

- Jeg har sgu fået dårligere flæskestegssovs hos familiemedlemmer end den her. Det må jeg indrømme. Og den smager faktisk af flæskestegssovs. Du kan smage stegen i den.

Casper Sobczyk får serveret sovsen hældt ud over måske hovedstadens bedste flæskestegssandwich fra Slagter Lund. Som en slags jysk bøfsandwich.

Flæskestegssovsen blev lagt som et tæppe over en flæskestegssandwich, da Sobczyk skulle teste den. Foto: Axel Emil Hammerbo

- Du kunne narre mig

Og smagen vokser på ham nærmest for hver bid. Den er i hvert fald god nok til hans kones forældre.

- Jeg kan godt smage lidt e-numre, og at der forskel på den, og så den jeg laver derhjemme. Men skulle jeg hjem til svigerfamilien, kunne jeg godt finde på at tage sådan en bøtte med.

Stod det til Casper Sobczyk havde han nok tilsat en lille klat smør og måske lidt mere fløde.

- Men så er der fandeme ikke mange, der kan smage, om den er hjemmelavet. Hvis du blander den sammen med noget hjemmelavet fond, så er det lige før, du kunne narre mig ved at sige, den er hjemmelavet.

Sådan præsenterer Stryhns Gruppen selv sin seneste sovs. Pr-foto

- Nu ved jeg godt, det er Ekstra Bladet, og vi kan godt lide at give nogen over nakken, men det kan jeg ikke her. Den er god. Den er fandeme god.

- Er du i chok?

- Ja! Men altså, deres favoritsovs er jo også god. Jamen, det er den. Jeg er vokset op med Knorrs bearnaise og kan godt lide de der ting.

Sobczyk sætter tænderne i sovsen. Foto: Axel Emil Hammerbo

Rolig nu

Stryhns oplyser også, at det er deres forventning, at hvis man først prøver sovsen, så er der stor sandsynlighed for, 'at den lander hjemme i køleskabet og på middagsbordet igen'.

- Rolig nu, haha. Men jeg kan egentlig godt forstå dem, for det er faktisk et rigtigt godt produkt, siger Sobczyk og kaster fem en halv stjerne med pil op efter flæskestegssovsen fra Jensens Bøfhus.

